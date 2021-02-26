Спецслужби РФ вербують на Донбасі та Криму у приватні військові компанії

Спецслужби Росії вербують мешканців окупованих територій до приватних військових компаній. Після підготовки в РФ бійці беруть участь у бойових діях у багатьох країнах світу.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони, передає Укрінформ.

Під час вербування до приватних військових компаній (далі – ПВК) представники спецслужб країни-агресора пропонують бойовикам 1 та 2 армійських корпусів (Донецьк та Луганськ відповідно) та мешканцям тимчасово окупованих територій України зарплату в розмірі 5 тисяч доларів США на місяць, пільги учасників бойових дій та пенсійне забезпечення після трьох років служби у ПВК.

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За інформацією воєнної розвідки України, на сьогодні бойовики російських ПВК з тимчасово окупованих територій України залучаються до участі у бойових діях у Лівії та Сирії.