У Раді зареєстрували законопроєкт про посилення покарання за торгівлю людьми

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №5134 щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«22 лютого цього року у Верховній Раді зареєстрували Проєкт Закону №5134 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми». Участь у його розробці взяли представники Міністерства внутрішніх справ та Департаменту міграційної поліції Національної поліції», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі ч. 2 ст. 149 (Торгівля людьми) ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Уточнюється, що при цьому суди при розгляді справ про торгівлю людьми, попри тяжкість кримінальних правопорушень, часто ухвалюють вироки, які передбачають до 5 років позбавлення волі, що дає можливість застосування випробувального терміну відповідно до ст. 75 ККУ

Тож збільшення мінімального строку позбавлення волі з 5 до 6 років дозволить виключити підстави для звільнення від відбування покарання з випробуванням без призначення покарання, а отже – завадить зловмисникам уникнути реального ув’язнення, зазначають у МВС.

Законопроєкт №5134, зокрема, передбачає посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми у статті 149 ККУ: збільшення мінімального строку позбавлення волі у ч. 2 ст. 149 до 6 років; і відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини незалежно від наявності згоди цієї людини на експлуатацію, якщо до неї було використано примус, викрадення, обман, шантаж, матеріальна чи інша залежність потерпілого, його уразливий стан або підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію.

Також цим законопроєктом передбачається включення у ст. 149 ККУ такої форми злочинного діяння, як «здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина». Йдеться про дії, направлені на передачу або отримання людини без мети її експлуатації: дарування, оренда, надання у безоплатне користування, передача людини в рахунок погашення боргу, зокрема – продаж новонародженої дитини.

У МВС поінформували, що прийняття цього документу як Закону дозволить посилити кримінальну відповідальність за торгівлю людьми та привести ККУ у відповідність до міжнародного законодавства.

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