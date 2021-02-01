Повідомили про підозру бойовику, який катував полонених у донецькій в'язниці «Ізоляція»

Одному з бойовиків, який катував полонених у підпільній в’язниці «Ізоляція», що розташована в окупованому Донецьку, заочно повідомили про підозру.

Як передає Укрінформ, про це 1 лютого повідомляє у Фейсбуці відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року 38-річний учасник незаконного воєнізованого формування так званого «Министерства государственной безопасности», що контролюється РФ, у Донецьку, в приміщенні колишнього заводу ізоляційних матеріалів, де бойовики облаштували «катувальну базу», силоміць утримував цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС.

На території ПрАТ «Ізоляція» зловмисник разом із іншими особами годинами катували полонених електричним струмом, били їх, тримали в нелюдських умовах без їжі та води, а також примушували до тяжкої праці.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками слідчого управління ГУ НП в Донецькій області.

Наразі встановлюється коло потерпілих осіб, а також інших учасників НЗФ РФ, причетних до скоєння вказаних злочинів. Розслідування йде у рамках кримінального провадження по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 149, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 КК України.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці розслідують незаконне утримання цивільних осіб та військовослужбовців ЗСУ у «в’язниці МГБ ДНР», розташованій на території ПрАТ «Ізоляція» в окупованому Донецьку, і закликають громадян долучитися до збору доказів. Вже встановлено та допитано 29 потерпілих. Крім того, у жовтні 2020 року заочно повідомлено про підозру керівнику підпільної в’язниці «Ізоляція» за вчинення низки кримінальних правопорушень, серед яких порушення законів та звичаїв війни та торгівля людьми.