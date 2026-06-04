Вадефуль пов’язав невдачу Німеччини на виборах до Радбезу ООН із підтримкою України та діями РФ

Росія вела кампанію проти німецької кандидатури під час виборів непостійних членів Ради Безпеки ООН, де ФРН не змогла здобути місце.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив журналістам у Нью-Йорку після голосування у Генеральній асамблеї ООН, передає Укрінформ із посиланням на Berliner Zeitung.

За словами глави МЗС ФРН, Москва працювала проти Берліна через його підтримку України.

"Те, що Росія не хоче бачити такий голос за столом Ради Безпеки і також вела кампанію проти нас, не є секретом", - заявив Вадефуль.

Як зазначає видання, під час голосування у середу Німеччина отримала 104 голоси, тоді як Португалія - 134, а Австрія - 131. Таким чином ФРН уперше після об’єднання країни не змогла потрапити до Ради Безпеки ООН.

Водночас Вадефуль не став пов’язувати поразку під час голосування виключно з діями Росії. Він зауважив, що Німеччина мала чіткі позиції у низці міжнародних конфліктів, які поділяють не всі держави-члени ООН. Як ще одну можливу причину він назвав позицію Берліна на Близькому Сході.

За словами міністра, особлива відповідальність Німеччини перед Ізраїлем могла коштувати країні частини голосів.

Видання зазначає, що незалежні експерти також називають інші чинники невдачі Німеччини. Зокрема, експерт з питань ООН з International Crisis Group Даніель Форті звернув увагу, що Австрія оголосила про свою кандидатуру ще у 2011 році та роками цілеспрямовано працювала над залученням підтримки. Крім того, деякі дипломати вважали Австрію та Німеччину політично надто схожими країнами, щоб одночасно бачити обидві у Раді Безпеки.

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Голосування у Генеральній асамблеї є таємним, тому встановити, які саме країни підтримали або не підтримали німецьку кандидатуру, неможливо.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Безпеки ООН включає п’ять постійних членів із правом вето - США, Росію, Китай, Францію та Велику Британію - а також десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін. Орган уповноважений ухвалювати обов’язкові до виконання рішення, запроваджувати санкції та санкціонувати військові операції.

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