Можна ходити у паби і їздити за кордон: Британія послабила карантин
Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.
Як зазначається, жителям цих територій тепер можна збиратися в закритих приміщеннях в кількості двох-шести сімей (залежно від регіону), відвідувати паби і ресторани, кінотеатри, музеї, а також виїжджати за кордон.
Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня. Очікується, що деякі обмеження можуть бути скасовані 24 травня.
Водночас прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав громадян зберігати обережність, дотримуватися соціальної дистанції, здавати аналізи двічі на тиждень і робити щеплення від коронавірусу.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 163 721 890 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 393 413 летальних, водночас 142 188 941 особа видужала.