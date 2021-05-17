Чехія послаблює карантин: що дозволять

Чехія з 17 травня вступає в черговий етап послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Укрінформ.

Зокрема, ресторани і кафе з відкритими терасами зможуть обслуговувати на них гостей до 21:59 за умови дотримання гігієнічних норм. Клієнти мають бути готовими пред’явити, в разі перевірки поліцією, негативний тест на коронавірус (антигенний не старше 3 днів, PCR не старше 7 днів), сертифікат про вакцинацію або довідку про перенесену хворобу COVID-19 протягом останніх 90 днів.

Дозволено буде проведення культурних і спортивних заходів проста неба за участі до 700 глядачів (при цьому максимальна кількість присутніх не може перевищувати 50 відсотків загальної місткості простору). Наявність маски при цьому обов’язкова, відстань між людьми – 2 метри.

З особливим режимом роботи (1 людина на 15 кв.м. і зі згаданими вище документами, басейни, сауни, душові та роздягальні закриті) відкриються фітнес-центри та тренажерні зали.

Зоологічні та ботанічні сади зможуть приймати не 20% відвідувачів, як зараз, а 50% від загально допустимої місткості. Закриті павільйони залишаються поки закритими.

У 7 регіонах з найкращою епідеміологічною ситуацією діти повернуться до звичайного режиму навчання.

З понеділка відкривається вакцинування для людей старше 40 років, це найбільша вікова група в республіці – майже десята частина населення.

За минулу добу, за даними МОЗ, у ЧР було зафіксовано 596 випадків інфікування. Загалом з початку пандемії - 1 652 840. У лікарнях наразі перебувають 1 341 пацієнт.

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