Чехія передає Україні партію захисних масок і COVID-тестів

Чехія відправила в Україну гуманітарну допомогу у вигляді захисних масок і тестів на коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Пожежно-рятувальну службу Чехії, автомобілями якого доставляється допомога.

«Вантаж зі 192 тисяч масок і 129 тисяч тестів вирушив (в Україну - ред.) у другій половині дня 10 травня», - зазначив представник Головного управління відомства.

У Посольстві України в Чехії повідомили, у середу, 12 травня, об 11 годині у Києві на складі ДП "УкрМедПостач" відбудеться офіційна церемонія передачі гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, у грудні 2020 року чеські рятувальники вже доправляли в Україну гуманітарну допомогу на суму близько 200 тисяч євро.

У квітні 2020 року уряд Чехії виділив приблизно 900 тисяч євро на екстрену гуманітарну допомогу Україні для боротьби з коронавірусом. Програма включає постачання медичного обладнання чеських компаній та гуманітарні проєкти неурядових організацій для допомоги медичним установам.

Окрім того, Чехія здійснила поставки медичних товарів на суму майже 115 тисяч євро на схід України у співпраці з місцевою добровільною організацією "Ініціатива E+".