Румунія передасть Україні 100 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca

Уряд Румунії передасть Україні та Молдові по 100 тис. доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це заявив на пресконференції прем’єр-міністр Румунії Флорін Кицу, передає Укрінформ з посиланням на румунське інформагентство Actmedia.

«На сьогоднішній зустрічі ми затвердили проєкт рішення про надання ще 100 000 доз вакцини AstraZeneca Молдові, а також приготували деталі для надання 100 000 доз вакцини Україні», - сказав прем’єр Румунії.

Раніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Румунія планує продати Молдові ще 200 тис. доз вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Україна отримала від глобальної ініціативи COVAX 367 тис. доз вакцини AstraZeneca південнокорейського виробництва, 16 квітня Україна отримала від COVAX 117 тис. доз вакцини розробки Pfizer.

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За даними Worldometer, у світі станом на ранок 6 травня зафіксовано більш ніж 155,8 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,2 млн летальних, одужали вже понад 133,2 млн осіб.