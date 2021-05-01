Інтервал між введенням першої та другої доз AstraZeneca становитиме до 12 тижнів - МОЗ

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики рекомендує збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca з 4 до 12 тижнів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“За результатами дослідження, опублікованими у медичному журналі The Lancet, ефективність вакцини AstraZeneca зростала до 81,3%, коли другу дозу вакцини вводили за 12 тижнів після першої. Завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca”, - йдеться у повідомленні.

Так, серед країн, що рекомендують інтервал між щепленням, Франція, Німеччина, Канада, зазначають у МОЗ.

“На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів”, - підкреслили у відомстві.

Читайте також: Індійський Інститут сироватки планує виробляти вакцини в інших країнах

Як повідомляв Укрінформ, в уряді сподіваються, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати не менше 70 відсотків населення України.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 травня в Україні зафіксовано 8 549 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії) — 752 295.

Отримали першу дозу вакцини 752 293 осіб, завершили вакцинацію (отримали другу дозу) 260 людей (з них 2 осіб отримали першу дозу за кордоном).