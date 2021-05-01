Індійський Інститут сироватки планує виробляти вакцини в інших країнах
Про це повідомив британській газеті The Times виконавчий директор інституту Адар Пунавалла, передає Укрінформ.
«У найближчі кілька днів про це буде оголошено офіційно», - сказав він в інтерв'ю виданню.
Минулого тижня Пунавалла заявив, що Інститут сироватки (Serum Institute) зможе підняти щомісячний обсяг виробництва до 100 мільйонів доз до липня, раніше такий обсяг планувався на кінець травня. У кількох штатах Індії закінчилися вакцини проти COVID-19.
Він сподівався за пів року наростити виробничі потужності Інституту сироватки з 2,5 мільярда до 3 мільярдів доз на рік.
30 квітня Індія встановила черговий світовий рекорд – майже 390 000 нових інфікувань. У країні з населенням майже 1,4 мільярда осіб зареєстровано понад 19 мільйонів випадків захворювання і більш як 200 тисяч смертей.