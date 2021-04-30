У Делі не вистачає місць для кремації померлих від COVID-19

У столиці Індії Делі зареєстрували рекордну кількість померлих від коронавірусу за добу, через це поліція звернулася до місцевої влади з проханням збільшити кількість місць для кремації жертв COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Напередодні в четвер Індія повідомила про 3 645 летальних випадків від коронавірусу за добу, що стало ще одним рекордом для країни. Більше як 390 з цих смертей припадають на Делі, що є найвищим добовим показником для міста з початку пандемії.

«Смерті в місті в основному пов'язані з коронавірусом, і через брак місця люди змушені кремувати своїх близьких у крематоріях, не призначених для приймання померлих від COVID-19. Ось чому ми запропонували створити більше крематоріїв», - пояснив журналістам співробітник столичної поліції.

Кисню, ліків і ліжок в індійських лікарнях як і раніше не вистачає. Медична система Індії повністю перевантажена, а госпіталі - переповнені. Тому для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.

Як повідомлялося, кількість зареєстрованих випадків захворювання COVID-19 в Індії перевищила 18 мільйонів.

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.

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