В Індії на чорному ринку дають $1000 за ампулу противірусного препарату

В Індії, яка зіткнулася зі сплеском захворюваності на COVID-19, люди у відчаї звертаються до чорного ринку медичних препаратів та ліків з недоведеною ефективністю.

Про це передає Укрінформ із посиланням на телеканал CNA.

За словами одного з волонтерів, що допомагає пацієнтам знайти ліки та лікарняні ліжка, ціни на противірусний препарат ремдесивір на чорному ринку зросли у 20 разів і сягнули близько 1000 доларів США за одну ампулу.

«Люди йдуть до дилерів з 200 000 – 300 000 рупій (від 2700 до 4000 доларів США) у валізі», - сказав він.

Влада почала розправу над дилерами. У Нью-Делі відбуваються рейди на магазини або осіб, яких підозрюють у зберіганні балонів з киснем і ліків.

Останні рекомендації Індії з лікування від ковіду аналогічні рекомендаціям ВООЗ та Сполучених Штатів за одним важливим винятком: в Індії дозволено давати помірно хворим пацієнтам гідроксихлорохін або івермектин, ліки, що використовуються при деяких тропічних захворюваннях. Проте немає доказів, що вони допомагають при COVID-19, і ВООЗ настійно рекомендує не використовувати ці препарати для лікування.

Нечисленні ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі, як ремдесівір і стероїди, у лікарнях відсутні. Кисню також не вистачає. Бракує лікарняних ліжок. У четвер уранці, за даними телеканалу, у Нью-Делі, місті з населенням 29 мільйонів осіб, було всього 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії.

Це при тому, що Індія є провідним виробником ліків у світі, нагадує телеканал.

29 квітня Індія встановила черговий світовий рекорд - понад 379 000 нових інфікувань. У країні з населенням майже 1,4 мільярда осіб зареєстровано понад 18 мільйонів випадків захворювання і більш як 200 тисяч смертей, хоча реальна кількість, як вважають, вища.

Фото: АА