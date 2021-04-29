США виділять понад $100 мільйонів на допомогу Індії в боротьбі з COVID-19

Уряд Сполучених Штатів заявив про намір упродовж найближчих днів відправити до Індії медичне обладнання й інші засоби, необхідні для подолання катастрофічної хвилі захворювань від коронавірусу в цій країні.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному в середу Білим домом, передає Укрінформ.

«Демонструючи солідарність з Індією, яка бореться з новою хвилею захворювань на COVID-19, Сполучені Штати доставлять засобів на суму понад $100 мільйонів впродовж ближчих днів з метою забезпечення термінової допомоги нашим індійським партнерам», - зазначається в повідомленні.

При цьому зауважується, що місцева влада в американських штатах, неурядові організації, приватні компанії, а також тисячі американців доклали зусиль, щоби зібрати та забезпечити поставки в індійські лікарні життєво необхідного обладнання, кисню та медикаментів.

З цією метою США організують спеціальні авіарейси, які почнуть прибувати до Індії вже 29 квітня. Поставки літаками продовжуватимуться до наступного тижня, зауважили в Білому домі.

«Так само як Індія надала допомогу Сполученим Штатам, коли наші лікарні були перевантажені на початку пандемії, США з твердою рішучістю допомагають Індії у складний період», - зазначається в документі.

Як повідомляв Укрінформ, в Індії впродовж останнього тижня спостерігається небезпечна хвиля масових захворювань COVID-19. Щоденний приріст хворих перевищує 300 тисяч людей. Медична система країни повністю перевантажена, а госпіталі – переповнені. Для боротьби з пандемією індійські медики звернулися за допомогою до військових, а уряд країни – до міжнародних партнерів.

Фото: АА