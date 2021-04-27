В Індії рекордне зростання COVID-хворих - медики просять армію про допомогу

Щоденний приріст нових заражень коронавірусом в Індії уже шостий день поспіль перевищує 300 тисяч, через що медики просять про допомогу в армії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNA.

Так, за минулу добу в країні офіційно підтверджено 323 144 випадки COVID-19, а за позавчора – 352 991. Відтак, Індія вже кілька днів поспіль б’є світовий рекорд добового приросту нових заражень коронавірусом.

Медична система Індії повністю перевантажена, а госпіталі – переповнені. Тож для боротьби з пандемією індійські медики вже попросили про допомогу військових.

Рівень смертності від коронавірусу в країні за минулий день склав 2 771, проте експерти очікують суттєвого погіршення цього показника вже найближчим часом.

Варто нагадати, що вчора прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді особисто визнав, що країну «накрив коронавірусний шторм». Напередодні особливу стурбованість епідеміологічною ситуацією в цій азійській країні висловили у ВООЗ.

Причиною стрімкого поширення інфекції став новий, більш заразний і небезпечний варіант коронавірусу, який сформувався на території Індії.

Загалом із початку пандемії в країні виявлено 17 636 307 випадків COVID-19 (друге місце у світі після США), зокрема 197 894 летальних.

У світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 133 637 смертей, одужали 126 099 853 особи.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 залишаються США (32 875 045), Індія (17 625 735) та Бразилія (14 370 456).

Фото: АА