«Індійський» штам коронавірусу вже поруч з Україною — епідеміологиня

Останнім часом в Азійсько-Тихоокеанському регіоні ВООЗ спостерігає погіршення епідситуації з поширенням та захворюваністю на COVID-19, в європейських країнах вже реєструється мутація COVID-19, яка виникла в Індії.

Про це на онлайн-конференції, яку організував Укрінформ, розповіла епідеміологиня, завідувачка кафедри епідеміології Львівського НМУ ім. Данила Галицького, головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

«Там з’явився новий штам, індійський, з яким теж пов’язують різке зростання і погіршення епідситуації. На початку на той штам ніхто особливо не звернув увагу, здавалося, що за тими мутаціями, які там сталися, не дуже воно прописується, що буде зміна клінічної картини або параметрів, скажімо зі заразливістю. На превеликий жаль, тривога є ще в тім, що цей індійський штам реєструється в багатьох європейських країнах. Я звертаю увагу на європейський континент, бо Україна тут. Він є поруч з нами, в Чехії, він є вже в семи європейських країнах, де підтвердили», - розповіла Виноград.

Вона зауважила, що зараз в Індії, Непалі, Шрі-Ланці, країнах південно-східної Азії регіону спостерігається суттєва зміна епідемічної ситуації з дуже високими показниками захворюваності і летальності.

«У порівнянні з попереднім тижнем зросла на 90%. Це найбільше зростання, яке мала територія за весь час, як і тенденція до зростання захворюваності, у порівнянні з попереднім тижнем там є зростання на 67%», - сказала Виноград.

Вона наголосила, що серед ризиків поширення нового штаму — міграція населення, зокрема студентів з Індії, а також туристичний потік в цю частину світу, який є попри пандемію.

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Епідеміологиня також додала, що зараз у світовий епідпроцес дуже швидко заходять острівні держави, наприклад Мальдіви, де останніми тижнями спостерігається зростання захворюваності.

«Це свідчить про те, що це міграційні процеси, туди прилітають на відпочинок, і є занесення інфекції. На превеликий жаль, ці території стали територіями високого ризику зараження», - сказала Виноград.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 квітня у світі зареєстровано 147 184 492 випадки захворювання на COVID-19, померло 3 108 705 осіб, одужало 84 905 5723 особи.