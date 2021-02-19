Британія поділиться з біднішими країнами надлишками вакцин - Джонсон

Прем’єр Британії Борис Джонсон пообіцяв, що його країна передасть надлишкові дози вакцин проти коронавірусу біднішим державам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на промову Джонсона на віртуальному засіданні G7 цієї п’ятниці.

Джонсон закликав багаті країни підтримати глобальну ціль - за 100 днів розробити нові вакцини проти майбутніх захворювань.

Велика Британія замовила понад 400 млн доз різних вакцин, тож багато з них залишаться, як тільки всі дорослі вакцинуються.

Рішення щодо того, коли і яка частина надлишку буде розподілена, ухвалять пізніше. При цьому міністри враховуватимуть ланцюг поставок і чи потрібні прискорені щеплення восени.

Як зазначається, клуб багатих країн G7 продовжує накопичувати надлишки запасів як страховку від закінчення вакцин.

У Британії спостерігається один із найвищих у світі показників смертності від коронавірусу на душу населення, але країна є лідером у розробці, закупівлі та розподілі вакцин.

Джонсон підтвердив, що попросив головного наукового радника Британії Патріка Валланса співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Коаліцію з питань інновацій щодо готовності до епідемій, а також промислових та наукових експертів, щоб проконсультувати G7 щодо прискорення процесу розробки вакцин, лікування та тестів на поширені патогени.

Як відомо, у світі з початку пандемії загалом виявлено 111 млн випадків COVID-19, зокрема 2,45 млн летальних.

Фото: АА