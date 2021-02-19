Британія поділиться з біднішими країнами надлишками вакцин - Джонсон
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC із посиланням на промову Джонсона на віртуальному засіданні G7 цієї п’ятниці.
Джонсон закликав багаті країни підтримати глобальну ціль - за 100 днів розробити нові вакцини проти майбутніх захворювань.
Велика Британія замовила понад 400 млн доз різних вакцин, тож багато з них залишаться, як тільки всі дорослі вакцинуються.
Рішення щодо того, коли і яка частина надлишку буде розподілена, ухвалять пізніше. При цьому міністри враховуватимуть ланцюг поставок і чи потрібні прискорені щеплення восени.
Як зазначається, клуб багатих країн G7 продовжує накопичувати надлишки запасів як страховку від закінчення вакцин.
У Британії спостерігається один із найвищих у світі показників смертності від коронавірусу на душу населення, але країна є лідером у розробці, закупівлі та розподілі вакцин.
Джонсон підтвердив, що попросив головного наукового радника Британії Патріка Валланса співпрацювати з міжнародними партнерами, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я та Коаліцію з питань інновацій щодо готовності до епідемій, а також промислових та наукових експертів, щоб проконсультувати G7 щодо прискорення процесу розробки вакцин, лікування та тестів на поширені патогени.
Як відомо, у світі з початку пандемії загалом виявлено 111 млн випадків COVID-19, зокрема 2,45 млн летальних.
Фото: АА