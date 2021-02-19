Пандемія триватиме, доки весь світ не вакцинується – Меркель

Найсильніші країни мають потурбуватися не лише про забезпечення бідних країн вакцинами проти коронавірусу, але й про економічне зростання після пандемії.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеосаміту G7, передає кореспондент Укрінформу.

«Пандемія буде подолана лише тоді, коли всі люди на планеті будуть щеплені», - заявила Меркель.

Йдеться, за її словами, про те, щоб механізм COVAX якомога швидше отримав вакцини. COVAX через систему GAVI може укладати контракти, це важливо, зокрема, для того, щоб розпочати кампанії з вакцинації в Африці, сказала глава уряду ФРН і додала, що важливо не лише надати гроші, але й гарантувати надходження вакцин.

Меркель нагадала, що загалом вдалося гарантувати в рамках механізму 10,3 млрд доларів, з них з боку G7 – 7,5 млрд.

Стосовно заяв, що лунали раніше про можливості країн, які матимуть надлишки вакцин, то лідери «Великої сімки» не говорили про терміни, коли зможуть поділитися з іншими.

«У даний момент йдеться про елементарну справедливість. Я вважаю, що для демократичних країн важливо наше зобов’язання перед власними громадянами, а не тільки використовувати в дипломатичних і геополітичних цілях вироблені в Європі вакцини. Має бути добрий баланс», - сказала Меркель.

Загалом вакцини, вироблені в Європі, йдуть в країни G7, в Латинську Америку, Азію, і немає жодних обмежень щодо експорту в треті країни, підкреслила канцлер.

Лідери «Сімки» обговорили також те, «як організувати відновлення економічного зростання після пандемічної кризи», як краще це зробити довгостроково. На найбільш заможних країнах лежить найбільша відповідальність за це, заявила Меркель, додавши, що треба знайти відповіді не лише на те, як побороти пандемію, яка є природною катастрофою, але також відповіді на економічні, кліматичні виклики.

Відеосаміт тривав орієнтовно півтори години. Вперше участь у ньому взяв президент США Джо Байден.

Як повідомлялося, COVAX - світова ініціатива задля імунізації проти COVID-19 та подолання гострої фази пандемії. Її створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (ГАВІ). Наразі ініціативу підтримали 183 країни, включно з Україною.