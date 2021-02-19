Вакцина для всіх: Євросоюз збільшив внесок у фонд COVAX до €1 мільярда

Європейський Союз оголосив про виділення додаткових 500 млн євро для глобального фонду поширення вакцин COVAX. Цей внесок довів загальний внесок ЄС у цю глобальну ініціативу до 1 млрд євро.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської комісії із посиланням на виступ Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час віртуальної зустрічі «Великої сімки», що відбулася сьогодні.

“Протягом минулого року в рамках глобальної відповіді на коронавірус ми зобов’язалися забезпечити універсальний доступ до вакцин для всіх, хто має в них потребу. COVAX має найкращі позиції, щоб допомогти досягти цієї мети. Саме тому ми вирішили подвоїти внесок Єврокомісії до COVAX та збільшити його до 1 млрд євро. Завдяки цьому новому внеску ми хочемо бути впевненими, що вакцини невдовзі будуть доставлені у країни з низькими та середніми доходами», - зауважила президент Єврокомісії.

Як зазначається у повідомленні, новий внесок Євросоюзу дозволить наблизити COVAX до поставленої мети – доставити 1,3 млрд доз вакцини у 92 країни з низькими та середніми доходами до кінця 2021 року. Так звана «Команда Європи» - представники ЄС, внесли у фінансування COVAX більше 2,2 млрд євро, включаючи 900 млн євро, про які сьогодні оголосила Німеччина.

«Євросоюз інвестував близько 3 млрд євро у форвардне фінансування безпечних та ефективних вакцин, які принесуть користь не лише громадянам ЄС, а й людям в усьому світі. Вакцини, вироблені в Європі, нині поширюються по світу, і ми працюємо над тим, щоб поділитися дозами, які гарантуються нашим попереднім замовленням, переважно через COVAX, з країнами Західних Балкан, з нашими сусідами та з Африкою», - зазначила єврокомісар з питань охорони здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Як йдеться у повідомленні, в рамках глобальної відповіді на пандемію коронавірусу, ЄС з 4 травня 2020 року разом із партнерами мобілізували майже 16 млрд євро. Цей внесок «Команди Європи» складається: країни-члени ЄС – 3,1 млрд євро, Єврокомісія – більше 1,4 млрд євро, ЄІБ – майже 2 млрд євро у травні та ще 4,9 млрд євро у червні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на сьогодні 191 країна бере участь у фонді COVAX, з них 92 - із низькими та середніми доходами, переважно в Африці, повинні отримати вакцини за рахунок внесків до цього фонду.

COVAX є вакцинною структурою так званого Прискореного доступу до інструментів протидії COVID-19 (Access to Tools (ACT) Accelerator), механізму глобального співробітництва з метою прискорення розвитку, виробництва та забезпечення доступності тестів, лікування та вакцин проти COVID-19.

Фонд COVAX має на меті закупити принаймні 2 млрд доз вакцини до кінця 2021 року, у тому числі принаймні 1,3 млрд доз для країн з низькими та середніми доходами.