Шмигаль запевняє, що зсув термінів не вплине на COVID-вакцинацію

Зсув термінів поставки вакцин суттєво не вплине на кампанію з вакцинації.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Про причини затримки (постачання вакцин — ред.) неодноразово розповідав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, вони дійсно мають місце, багато країн ЄС зіткнулися з новою проблемою зміщення термінів поставок вакцин. Впевнений, що зсунуті терміни суттєво не вплинуть на вакцинальну кампанію і вона розпочнеться найближчим часом, для цього зроблено все необхідне. Зокрема, законтрактовано партії вакцини, якої буде достатньо, і всі бажаючі зможуть вакцинуватися. Ми все ще розраховуємо на перші партії в лютому», - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що вакцину від COVID-19 Україна отримуватиме двома шляхами: через глобальну ініціативу COVAX та через закупівлі за державні і кредитні кошти

У рамках COVAX Україна може безоплатно або за зниженою ціною отримати від 8 до 16 млн доз для 8 млн людей. Перша партія вакцини Pfizer очікується на початку березня, за повідомленням ЮНІСЕФ Україна. Також очікується, що протягом першого півріччя цього року Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19.

Окрім цього, за словами Шмигаля, в лютому має надійти вакцина Oxford/AstraZenec, закуплена для України міжнародною агенцією Crown Agents. "Перша поставка, ймовірно, буде 500 тис. доз. Далі в межах цієї закупівлі Україна до червня отримуватиме по 1 млн доз щомісяця, потім по 2 млн доз щомісяця. Загалом Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax", - сказав Шмигаль.

Окрім цього, наприкінці 2020 року Україна законтрактувала 1,9 млн доз вакцини виробництва компанії "Сіновак".

Як повідомляв Укрінформ, глава МОЗ Максим Степанов вилетів 18 лютого до Індії на перемовини з Serum Institute of India щодо поставок додаткових доз вакцин AstraZeneca та NovaVax.

Фото: Belga