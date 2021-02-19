Шмигаль - у Раді: Субсидій вистачить для всіх, хто їх потребує

Субсидій на компенсацію вартості комунальних послуг вистачить для всіх, хто їх потребує.

Про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Уряд вживає всі необхідні заходи для компенсації витрат на комунальні платежі за рахунок субсидій. Наразі в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави...Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав Шмигаль.

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Він додав, що фінансування призначених субсидій в січні 2021 року провели 1 лютого в обсязі 5 мільярдів гривень, при цьому, з урахуванням зменшення вартості газу в лютому, наступного місяця загальна потреба в коштах очікується на 1,5-2 мільярди гривень менша, ніж за січень.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінсоцполітики, понад 3,1 млн домогосподарств в Україні отримують житлову субсидію. Середній розмір нарахувань за місяць становить близько 1633 грн.