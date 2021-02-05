Споживачам не потрібно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника газу - Нафтогаз

Міністерство соціальної політики спростило процедури, і тепер отримувачам пільг та субсидій не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника та щомісячну ціну газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

"Міністерство (соціальної політики - ред.) довело до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій спрощену процедуру інформування про зміну постачальника для пільгових категорій населення та отримувачів субсидії, а також зауважило, що в умовах протиепідемічних заходів та з метою запобігання поширенню COVID-19 місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від отримувачів пільг та субсидій додаткового підтвердження чи довідок щодо зміни постачальника", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі зазначили, що субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінити постачальника газу та отримати вигіднішу ціну на ресурс.

"Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього. Процедура написання заявки та набір документів не відрізняються від загальних процедур зміни газопостачальної компанії. Під час подачі заявки клієнт лише має вказати наявність пільг або субсидій", - додали в компанії.

Нововведення, ініційоване Групою Нафтогаз та Мінсоцполітики, спрощує процедуру обміну інформацією для всіх постачальників на ринку та органів соціального захисту населення - вони можуть проводити обмін даними в електронному форматі.

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При цьому газзбути не зобов’язані надавати додаткові відомості, не передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій та Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі.

«Ми продовжуємо удосконалювати процеси. ГК «Нафтогаз України», наприклад, запропонувала розглянути можливість інтеграції бази УСЗН з базою постачальника газу щодо клієнтів, що мають пільги та субсидії, а також можливість призначати соціальні допомоги із боку УСЗН не за особовими рахунками постачальника або номерами справ, а за ЕІС-кодами клієнтів», - зауважив Максим Рабінович, директор дивізіону «Роздрібний бізнес».

Як повідомляв Укрінформ, із 1 серпня 2020 року в Україні відкрився ринок газу для населення. За даними АМКУ, за пів року існування такого ринку постачальника змінили 3% громадян.