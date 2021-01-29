Нафтогаз уклав перші угоди на постачання газу в лютому за спецціною

ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз Трейдинг» уклало перші угоди зі збутовими компаніями на постачання газу в лютому на спеціальних умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Ми підготували цей продукт дуже швидко, аби підтримати постачальників та надати їм можливість залишитися конкурентними на ринку», – сказав генеральний директор ГК «Нафтогаз Трейдинг» Віллем Коппульс.

Як повідомляють в компанії, перші угоди із газзбутами укладено 28 січня.

Умови оплати передбачають, зокрема, наявність рахунків із договірним списанням для гарантій цільового використання коштів, що надійшли від побутових споживачів як оплата газу, і часткова передоплата.

Документ направлено всім зацікавленим постачальникам газу для потреб населення.

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"Комерційна пропозиція підготовлена у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №25 від 18 січня 2021 року про введення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за куб. м", - зазначили в "Нафтогазі".

Як повідомлялось, обмеження ціни газу для населення діє з 1 лютого на період карантину, але не довше 31 березня 2021 р.