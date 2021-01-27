Нафтогаз назвав лютневу ціну газу для населення

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила на лютий ціну газу для населення в розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Як передає Укрінформ, про це ГК «Нафтогаз України» повідомляє у Фейсбуку.

«У лютому в рамках тарифного плану «Місячний» ціна блакитного палива – 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадують, що гранична ціна на газ із 1 лютого до 31 березня регулюється постановою Кабінету Міністрів №25. від 18 січня 2021 р.

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Також зазначається, що Нафтогаз як постачальник «останньої надії» (ПОН) готовий постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника «останньої надії» - НАК «Нафтогаз України».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.