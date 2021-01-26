Знижені платіжки за газ прийдуть тільки у березні – Вітренко

Зниження ціни газу до 6,99 грн за кубометр станеться лише у лютому, відповідно, платіжки з такою ціною українці отримають вже у березні.

Як передає Укрінформ, про це заявив т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю "Економічній правді".

"Знижені платіжки за лютий прийдуть тільки у березні. До речі, якби ми нічого не зробили, то за лютий у березні українці отримали б ще більші платіжки, приблизно на чверть", – зазначив Вітренко.

Він пояснив, що немає юридичного механізму, аби знизити платіжки заднім числом, щоб зменшити ціни на газ вже в поточному місяці. При цьому, за його словами, об'єктивно ціна на газ у 6,99 грн за кубометр могла бути вже у січні.

"Нафтогаз та багато інших гравців купували великий обсяг газу і закачували влітку за значно меншою ціною, ніж 6,99 гривні за кубометр. Очевидно, що для багатьох компаній продавати газ по 6,99 – це не продавати в збиток", – пояснив т.в.о. міністра.

Вітренко також додав, що Укргазвидобування видобуває газ із набагато меншою собівартістю, ніж 6,99 грн за кубометр. Що ж стосується незалежних постачальників, то ситуація, за його словами, залежить, наскільки комерційно грамотною була їхня поведінка протягом року.

"Залежить від того, чи були вони настільки комерційно розумні, щоб купувати газ влітку, коли він був набагато дешевшим. Якщо вони купували газ по 3 гривні, то зараз можуть комфортно продавати його по 6,99 гривні в прибуток", - наголосив Вітренко.

У будь-якому випадку, на його думку, якщо ці постачальники не продадуть газ сьогодні за 6,99 грн, то далі ціни вищими не стануть. Він також прокоментував ситуацію із газзбутами, що підконтрольні Дмитру Фірташу, які заявляли про намір судитися, вимагаючи компенсувати їм збитки, понесені через обмеження ціни на газ.

"На цьому ринку є домінуюча група Дмитра Фірташа. Вона контролює більшість облгазів та облгаззбутів. У цієї групи є свої постачальники в тій же Угорщині, звідки вони переважно постачають газ. Тобто, вони купують газ у своїх же трейдерів… Навіть, якщо вони купують не у своїх трейдерів, то як перевірити, хто продав тим трейдерам, у яких вони купують? Можливо, якісь структури тієї ж групи Фірташа або структури Газпрому, яких історично багато в Угорщині. Яку ціну вони напишуть в контрактах? Як домовляться, так і напишуть", – підкреслив Вітренко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.