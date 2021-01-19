Уряд опублікував постанову про зниження ціни на газ для населення

Кабінет Міністрів опублікував постанову, якою з 1 лютого встановлюється гранична ціна на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Документ оприлюднений на Урядовому порталі, повідомляє Укрінформ.

«Установити з 1 лютого 2021 р. на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 р., граничну ціну на природний газ за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії“, на рівні 6 гривень 99 копійок за 1 куб. метр (з урахуванням податку на додану вартість та плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи)», — йдеться в постанові.

Як повідомлялось, за дорученням Президента Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, така ціна діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину.

Глава уряду відзначив, що встановлена ціна є нижчою на 1,5 грн за кубометр від тієї, яка була у 2018 та 2019 роках. «У зимові місяці тих років платіжки в середньому становили 2,5-3 тисячі гривень. Або 75% від тодішньої мінімальної зарплати. Встановлена нами ціна буде на рівні 6,99 грн/куб. Це означає, що за споживання середня платіжка буде десь на 500 грн меншою і становитиме приблизно 40% від сьогоднішньої мінімальної зарплати», — зазначив прем’єр.

Глава уряду також зауважив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. За його словами, без втручання в ситуацію вже у лютому кубометр газу міг би здорожчати до 12 грн.