Шмигаль сказав, скільки діятиме фіксована ціна газу для населення

Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення, відповідно до якого газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Фейсбуці.

"З наступного місяця ціна на газ для споживачів не зможе перевищувати 6,99 грн за куб. Відповідне рішення уряд ухвалить найближчим часом і воно діятиме тимчасово до кінця карантину або до завершення опалювального сезону. Також у парламенті мають схвалити ініціативу щодо граничного обмеження тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр", - написав Шмигаль.

Він пояснив, що 6,99 грн за кубічний метр - це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня.

"Державна компанія «Нафтогаз» готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше", - зазначив очільник уряду.

За його словами, в Україні ціни на газ різко зросли у зв'язку з тим, що у деяких областях компанії почали зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках після запуску ринку газу з 1 серпня 2020 року.

"Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках", - підкреслив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 12 січня заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%. Гранична межа ціни на газ почне діяти з 1 лютого 2021 року.