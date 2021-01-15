Після 24 січня в Україні буде «помаранчевий» карантин - Шмигаль

Уряд не планує продовження локдауну, який триває з 8 по 24 січня. З 25 січня ймовірно діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ексклюзивному інтерв'ю каналу "Україна 24".

"Цей карантин завершиться 24 числа, з 25-го ми перейдемо, ймовірно, до помаранчевої зони, яка діяла до введення цих правил. Насправді ми дуже уважно спостерігаємо за ситуацією, почалося невелике збільшення (захворюваності - ред.), ми очікуємо більш значного зростання", - сказав Шмигаль.

Він додав, що медична система готова до ймовірного зростання кількості виявлених випадків захворювання на коронавірус, зокрема понад 53 тисяч ліжок у лікарнях забезпечено киснем.

Також Шмигаль зауважив, що загальна кількість відведених під "ковідних" хворих ліжок — 63 тисячі, зайнято на ранок 15 січня 21 тисячу ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. В ефірі одного з телеканалів 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що суворий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Кабінет Міністрів на засіданні 9 грудня 2020 року продовжив карантин і режим надзвичайної ситуації до 28 лютого 2021 року, а також запровадив додаткові посилені обмеження з 8 до 24 січня включно.

В Україні за минулу добу, 14 січня, виявили 8 199 нових випадків COVID-19, померли 166 осіб. Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1 146 963 особи, з них 847 391 особа одужала, померли 20 542 людини.