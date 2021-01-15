Степанов пояснив, чому дітей не можна пускати до школи раніше 25 січня

Якщо діти вийдуть на навчання в школи раніше закінчення посиленого карантину, то це призведе до зростання інфікування коронавірусом.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Зазначений початок офлайн-навчання в 1-4 класах, коли вся країна знаходиться на посилених карантинних обмежень приведе до зростання інтенсивності інфікування через перехресне зараження дітей. Більшість випадків заражень у дітей відбувається безсимптомно, тому виявлення інфікованих і недопуск їх до навчання буде неможливим на данному етапі. Якщо у дітей з'являються прояви хвороби, це означає, що напередодні вони три дні поспіль інфікували і учнів, і вчителів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що така сама позиція не тільки в українських лікарів і епідеміологів, а і у європейських країнах.

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За словами міністра, зараз деякі представники місцевого самоврядування для того, щоб здобути прихильність та набрати популярності порушують питання щодо необхідності розпочати процес навчання і припинити канікули, які були введені у зв'язку з посиленими карантинними обмеженнями.

"Шановні батьки, шановні вчителі, я з розумінням ставлюся до вашого бажання, щоб діти почали навчатися і пішли в школу. Я сам батько, в мене є дитина, яка навчається в школі. Але епідситуація, і заради здоров'я ваших дітей, вашого здоров'я, здоров'я ваших батьків дуже важливо дотриматися усіх посилених карантинних обмежень, які були введені в нашій країні. Саме у ті терміни, які були передбачені, тобто до 25 січня", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Міністерства освіти і науки та Кабінету Міністрів з пропозицією відновити навчання у молодшій школі для учнів перших-четвертих класів.

В Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.