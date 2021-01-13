Кличко просить уряд дозволити молодшим класам ходити до школи
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко поінформував на брифінгу.
"Я звернувся до Міністерства освіти та уряду з тим, аби відновити навчання у молодшій школі, щоб учні перших-четвертих класів могли відвідувати школу. Бо, якщо в нас працюють дитсадки, то було б логічно, щоб працювала і молодша школа, оскільки перебування дітей в старших групах садочків і в молодших класах мало чим відрізняється", - зауважив він.
Кличко додав, що дистанційне навчання для учнів молодших класів є неефективне.
"Повернення в школи учнів перших-четвертих класів поліпшить і процес навчання, і дозволить їх батькам спокійно працювати. Сподіваюсь, уряд дослухається та ухвалить виважене і логічне рішення", - зазначив Кличко.
Він нагадав, що дитячі садки у столиці працюють під час карантину в звичному режимі.
"На сьогодні в столиці на карантин не зачинений жоден із садків. Тимчасово закриті 57 груп у 53 дитсадках", - розповів Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, з понеділка, 11 січня школи Києва перейшли на дистанційне навчання, дитячі садки працюють у звичайному режимі.