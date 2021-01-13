У Києві 864 тяжких COVID-хворих, на кисні - 1170
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Трохи зменшилася останнім часом кількість хворих, які потребують госпіталізації, але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус, з них п'ятеро дітей", - сказав Кличко.
За його словами, 864 пацієнти перебувать у тяжкому стані.
"Кисневу підтримку отримують 1 170 людей. Під апаратами ШВЛ знаходиться 32 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах приблизно 36%", - додав Кличко.
Він також повідомив, що у святкові новорічно-різдвяні дні в столиці було значно менше звернень для тестування на коронавірус.
"У святкові дні, коли люди відпочивали, в столиці було значно менше звернень для тестування на коронавірус. Тестували, в основному тих, хто потребував госпіталізації", - повідомив він.
Кличко зазначив, що показник тестування в столиці залишається найвищим в Україні й становить сьогодні понад 400 тестів на 100 тис. населення.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 січня COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 130 839 осіб, за добу – 6 409.