У Києві 864 тяжких COVID-хворих, на кисні - 1170

У стаціонарах медзакладів Києва від коронавірусу сьогодні лікуються 1393 хворих, 864 пацієнти - у тяжкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Трохи зменшилася останнім часом кількість хворих, які потребують госпіталізації, але не меншає людей, які перебувають у лікарнях у важкому стані. У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1393 хворих на коронавірус, з них п'ятеро дітей", - сказав Кличко.

За його словами, 864 пацієнти перебувать у тяжкому стані.

"Кисневу підтримку отримують 1 170 людей. Під апаратами ШВЛ знаходиться 32 хворих. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах приблизно 36%", - додав Кличко.

Він також повідомив, що у святкові новорічно-різдвяні дні в столиці було значно менше звернень для тестування на коронавірус.

"У святкові дні, коли люди відпочивали, в столиці було значно менше звернень для тестування на коронавірус. Тестували, в основному тих, хто потребував госпіталізації", - повідомив він.

Кличко зазначив, що показник тестування в столиці залишається найвищим в Україні й становить сьогодні понад 400 тестів на 100 тис. населення.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 січня COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 130 839 осіб, за добу – 6 409.