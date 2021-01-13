У Києві за добу – 906 нових випадків коронавірусу: у яких районах найбільше

За минулу добу у столиці коронавірус виявили ще в 906 киян.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 906 хворих на коронавірус, померло 13 людей. Усього за період пандемії в столиці 2 128 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні вже 119 392.

Кличко повідомив, що серед тих, хто захворіли, 497 жінок віком від 18 до 94 років, 19 дівчаток від одного місяця до 14 років, а також 375 чоловіків віком від 18 до 87 років і 15 хлопчиків від одного місяця до 16 років. Захворіли, зокрема, 25 медиків.

Він додав, що до лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнти.

Одужали за добу 848 людей. Усього коронавірус подолали 44 828 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 165, у Дарницькому – 160, у Дніпровському – 260 та в Деснянському районі - 127 випадок", - повідомив мер.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 13 січня COVID-19 лабораторно підтверджено в 1 130 839 осіб, за добу – 6 409.