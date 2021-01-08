Київ дотримуватиметься локдауну попри невтішні економічні наслідки - Кличко

Київ дотримуватиметься умов посиленого карантину, хоча економічні наслідки його і будуть невтішними.

Як передає Укрінформ, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі

«Київ, де динаміка захворюваності залишається високою, вимушений – подобається нам це чи ні - дотримуватись локдауну. Так, економічні наслідки карантину будуть невтішними. Ми розуміємо, наскільки зараз складно бізнесу. Це позначається і на бюджеті та розвитку Києва. І столиця, як може, підтримує підприємців, запровадивши для них пільги і преференції», - написав мер.

Кличко підкреслив, що на сьогодні головне – «це здоров’я і життя кожного з нас, наших рідних і близьких, наших друзів, здоров’я і життя українців». Дуже важливо запобігти можливому колапсу медичної системи, зазначив він.

Водночас мер столиці наголосив на необхідності дотримання всіма під час локдауну єдиних правил.

«Ключове, якщо ми вже входимо в локдаун, - щоб його правила були єдиними для всіх. Щоб був справедливий контроль за їх дотриманням. І щоб цей час суворих обмежень для громадян уряд використав для придбання вакцини. І після карантину розпочав масову вакцинацію – в першу чергу, найвразливіших до вірусу категорій людей. Щоб країна більше не поверталася до локдаунів, а продовжила розвивати економіку та створювати сприятливі умови для бізнесу», - підсумував Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Так, у цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Станом на 8 січня в Україні лабораторно підтвердили 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.