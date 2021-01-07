Зимовий карантин буде не такий жорсткий, як весняний – Президент

Так, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості хворих.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується. Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і «молодшання» хвороби.

Очільник МОЗ також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.

«Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг», – сказав Степанов.

Шмигаль нагадав, що працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства, дитячі садочки.

«Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей. Водночас діток у садочках значно менше, ніж у інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6%, тому садочки, скоріше, вирішують проблему, а не створюють її. І до цього прагне світова практика», – сказав він.

Президент переконався, що працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, що продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. І хоч розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть на винос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги.

«Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ», – сказав Зеленський.

Посилений карантин триватиме з 8 по 24 січня. Всі заходи, що впроваджуються, детально описані на сайті Кабінету Міністрів за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 099 493 особи; одужало – 773 214 осіб; летальних випадків – 19 505; проведено ПЛР-тестувань – 5 717 403.