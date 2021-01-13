В Україні зафіксували 6 409 випадків COVID-19 за добу

В Україні станом на 13 січня лабораторно підтверджено – 1 130 839 випадків COVID-19, з них за добу – 6 409.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"6 409 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 187 дітей та 367 медпрацівників", - написав міністр.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 564 особи; сталося 195 летальних випадків; одужало – 14 503 особи; здійснено тестувань за добу – 59 931 (зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 130 839 осіб; одужало 826 871 особа; летальних випадків – 20 214; проведено ПЛР-тестувань – 5 841 502.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.