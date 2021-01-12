В Україні виявили п’ять мутацій коронавірусу - «британської» серед них немає

В Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусної інфекції, на Львівщині циркулює мутований китайський різновид.

Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру епідеміолог Наталія Іванченко, передає кореспондент Укрінформу.

«На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки скеровуються в Київ у Центр громадського здоров’я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють у референс-лабораторію Всесвітньої організації з охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження», - повідомила Іванченко.

За словами епідеміолога, подальші зразки теж будуть відправлятися до референс-лабораторії для того, щоб дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбулися та чи з’явився на Львівщині "британський" зразок коронавірусу.

«Це є надзвичайно дороговартісне і спеціалізоване дослідження, яке безпосередньо проводить референсна лабораторія ВООЗ, а нас інформує про проведення результатів», - додала Іванченко.

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За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 65289 випадків інфікування коронавірусом, з них 1892 — летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1275 ПЛР-тестів, з них 312 — позитивні, серед них львів`ян — 223.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.

Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809). За весь час проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.