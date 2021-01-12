В Україні виявили п’ять мутацій коронавірусу - «британської» серед них немає
Про це на брифінгу повідомила директор Львівського обласного лабораторного центру епідеміолог Наталія Іванченко, передає кореспондент Укрінформу.
«На Львівщині не визначають різновиди коронавірусу, але позитивні зразки скеровуються в Київ у Центр громадського здоров’я, і вони для проведення секвенування ці зразки відправляють у референс-лабораторію Всесвітньої організації з охорони здоров’я. Звідти надійшла інформація, що в Україні виявлено п’ять генотипів коронавірусу, зокрема на Львівщині циркулює вірус лінії В 1.1, тобто китайського походження», - повідомила Іванченко.
За словами епідеміолога, подальші зразки теж будуть відправлятися до референс-лабораторії для того, щоб дізнатися, які саме генетичні зв’язки відбулися та чи з’явився на Львівщині "британський" зразок коронавірусу.
«Це є надзвичайно дороговартісне і спеціалізоване дослідження, яке безпосередньо проводить референсна лабораторія ВООЗ, а нас інформує про проведення результатів», - додала Іванченко.
За увесь час пандемії на Львівщині підтверджено 65289 випадків інфікування коронавірусом, з них 1892 — летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 1275 ПЛР-тестів, з них 312 — позитивні, серед них львів`ян — 223.
Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадки COVID-19, з них за минулу добу – 5 116.
Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809). За весь час проведено 5 805 824 ПЛР-тестувань.