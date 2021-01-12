Степанов наполягає на продовженні жорсткого карантину після 24 січня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин в Україні необхідно продовжити й після 24 січня, оскільки для цього є всі підстави.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в ефірі 24 каналу.

Очільник МОЗ заявив, що разом з провідними епідеміологами України наполягає на подовженні локдауну. І саме за таких обставин, як є зараз, сказав він.

Він пояснив, що продовження посиленого карантину необхідно з кількох причин. Насамперед тому, що в Україні були січневі свята, які супроводжувалися масовим святкуванням за участю великої кількості людей. Також люди їздили до родичів, багато переміщувалися.

«Все це потенційно дуже сильно вплине на зростання кількості інфікованих COVID-19», – зазначив міністр охорони здоров'я.

Також, додав він, щороку спостерігається сезонне збільшення кількості хворих на грип, яке починається саме в січні. Відтак дуже важливо на цьому піку ліквідувати зростання.

Степанов пояснив, що грип передається так само, як і коронавірус, і цій хворобі також можна запобігти припиненням контактування між людьми. Тому що і грип, і COVID-19 мають однакові ускладнення.

"Іноді вони потребують лікування в закладах охорони здоров'я. І ми зацікавлені в тому, щоб не було в жодному разі критичного навантаження на медичну систему", – підсумував очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Так, у цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

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Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Водночас робота громадського транспорту не зупинялася.

В Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено 1 124 430 випадків COVID-19, з них за добу – 5 116.