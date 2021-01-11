За тиждень на COVID-19 захворіли понад 41 тисяча українців - МОЗ

Минулого тижня в Україні на COVID-19 захворіло понад 41 тис. людей, госпіталізовано понад 15 тисяч осіб.

Про це на брифінгу у понеділок заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“За минулий тиждень було виявлено 41 063 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Це менше, ніж на позаминулому тижні, коли було 47 877”, - сказав Степанов.

За його словами, за тиждень проведено 160 тис. 927 тестувань методом ПЛР, були госпіталізовані 15 110 людей з COVID-19 або підозрою на неї, водночас 15 882 осіб виписали з лікарень.

Міністр поінформував, що станом на ранок 11 січня з підтвердженим діагнозом COVID-19 або з підозрою на коронавірус у лікарнях перебуває 22 тис. 188 людей.

Водночас, за його словами, на ранок 11 січня перехідні залишки зразків на ПЛР-тестування у Вінницькій області становлять 160, у Дніпропетровській — 247, у Донецькій — 215 зразків, у Харківській — 90. У решті лабораторій МОЗ, які здійснюють тестування на коронавірус, залишків зразків немає. Завантаження лабораторій на рівні не більше 25%.

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Глава МОЗ укотре нагадав, що тестування на коронавірус проводиться за наявності ознак респіраторного захворювання, зокрема на первинній ланці можна пройти експрес-тест на визначення антигену.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 119 314 випадків зараження коронавірусом, за добу зареєстровано 4 288 нових випадків.

Фото: CTK Photo/Укрінформ