На Тернопільщині у перший день локдауну нарахували майже сотню порушень

Правоохоронці у Тернопільській області у перший день дії посилених карантинних обмежень зафіксували близько сотні порушень.

Про це повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.

"За минулу добу поліціянти області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.

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Поліціянти також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках.

"Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень", - поінформували у поліції.

Як повідомлялося, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не посилюватимуть карантинні обмеження з 8 січня - таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У міській раді рекомендували суб’єктам господарювання не припиняти підприємницьку діяльність з 8 січня.

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Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року, а також подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.