На Тернопільщині у перший день локдауну нарахували майже сотню порушень
Про це повідомляє обласна поліція, передає Укрінформ.
"За минулу добу поліціянти області склали 42 адмінпротоколи та винесли 57 постанов за порушення встановлених правил", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, складено 42 протоколи за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), найбільше – на суб’єктів господарювання за неприпинення роботи та недотримання карантинних вимог.
Поліціянти також стежили, аби люди перебували в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті в респіраторах або захисних масках.
"Виявили 57 осіб, які нехтували засобами індивідуального захисту. На порушників маскового режиму накладено штраф від 170 до 255 гривень", - поінформували у поліції.
Як повідомлялося, раніше міський голова Тернополя Сергій Надал заявив, що у місті не посилюватимуть карантинні обмеження з 8 січня - таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
У міській раді рекомендували суб’єктам господарювання не припиняти підприємницьку діяльність з 8 січня.
Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року, а також подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.