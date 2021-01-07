Мер Тернополя пояснив, чому в місті не посилюватимуть карантин

Міський голова Тернополя Сергій Надал пояснив, чому з 8 січня у місті не посилюватимуть карантинні обмеження.

Про це він написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Всі рішення, в тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі приймаються комісією з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і виходячи з фактичних даних медичних показників, а саме — показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількості інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні у медичних закладах з діагнозом «коронавірусна інфекція». Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти", - йдеться у дописі.

Надал припускає, що після новорічних та різдвяних свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою.

"Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. Готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян", - запевняє мер.

При цьому він зазначає, що не боїться "приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих — ми призупинимо рішення комісії, і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину".

Як повідомляв Укрінформ, з 8 січня у Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження. Таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З понеділка, 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання – учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5-11 класів – відповідно до змішаної форми навчання.

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У міській раді рекомендують також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі.

Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.

В Україні станом на 7 січня лабораторно підтверджені 1 099 493 випадки COVID-19, із них за добу – 8 997.

Фото з відкритих джерел