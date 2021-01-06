Тернопіль вирішив не посилювати карантин з 8 січня

З 8 січня у Тернополі не посилюватимуть карантинні обмеження. Таке рішення прийняла місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу міськради.

«Упродовж останніх днів у місті не спостерігається приріст захворюваності на COVID-19, натомість кількість інфікованих жителів знизилася, зменшилася кількість пацієнтів, які перебувають на лікуванні у медичних закладах Тернополя з діагнозом «коронавірусна інфекція», та практично відсутні хворі серед дітей і працівників закладів освіти. Зважаючи на це, комісія прийняла рішення не посилювати з 8 січня карантин та не вводити жодних додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Діятимуть лише ті протиепідемічні заходи, що були прийняті раніше, - наголосив міський голова Сергій Надал.

За його словами, з понеділка, 11 січня, в усіх тернопільських школах продовжиться навчання – учні молодших класів відвідуватимуть уроки в звичному режимі, а школярі 5-11 класів – відповідно до змішаної форми навчання.

У міській раді рекомендують також суб’єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність з 8 січня, а продовжувати працювати у звичному режимі.

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Як повідомили кореспонденту агентства в обласному лабораторному центрі МОЗ України, за останню добу на Тернопільщині зареєстровано 163 нових хворих на коронавірус, всього в області з початку пандемії - 34620 випадків COVID-19, 476 – летальних, 31129 людей одужали.

Раніше Міністерство охорони здоров’я виступило проти перенесення чи скасування карантину. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, щодня від коронавірусної хвороби помирає до 200 людей. Наразі понад 23 тис. людей знаходяться в лікарнях і потребують меддопомоги в стаціонарах. Більше 10% - це важкі хворі, і їх кількість збільшується.

В Україні за минулу добу, 5 січня, зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19.