У Миколаєві підприємці мітингували проти локдауну

У Миколаєві підприємці під будівлею обласної державної адміністрації протестують проти введення локдауну.

Приблизно дві сотні людей вимагають скасувати постанову Кабміну про введення карантину з 8 по 24 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Підприємці тримають плакати: «Результат локдауну - помре бізнес і економіка», «Супермаркети на карантин», «Скасувати локдаун», «Влада з підприємцями» та інші.

До мітингувальників вийшов голова облдержадміністрації Віталій Кім. Він пообіцяв, що донесе до центральної влади прохання підприємців про те, щоб дозволити працювати під час карантину тим, хто реалізує товари промислової групи.

Разом з тим він відхилив прохання працівників ресторанного бізнесу, які вимагали дозволити їм працювати після 23 години вечора.

«Немає гострої потреби, щоб сидіти в ресторані вночі», - сказав керівник області.

Голова обласної ради Ганна Замазєєва на вимогу підприємців терміново, до 8 січня, зібрати позачергову сесію, щоб депутати також звернулися до уряду щодо цього питання, відповіла, що це наразі неможливо. Бо згідно з регламентом, це можна зробити лише через кілька днів.

«Зараз ми обговоримо це питання з фракціями і вирішимо, коли ми зберемося, щоб дати відповідь підприємцям», - зазначила Замазєєва.

Керівники області також закликали підприємців з розумінням поставитися до локдауну, адже цього вимагає ситуація з захворюванням на коронавірус.

Фото: novosti-n.org