Поліція Львівщини виявила 63 порушення за перший день жорсткого карантину

Представники поліції Львівської області виявили 63 порушення карантинних вимог та склали адміністративні акти в перший день посиленого карантину, який розпочався в Україні 8 січня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини, передає Укрінформ.

«Протягом першої доби від запровадження «карантину зимових канікул» поліцейські Львівщини виявили 63 порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали стосовно порушників», - зазначили в поліції.

На Львівщині створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб’єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.

«Ми проводимо профілактичну та роз’яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб’єктів господарської діяльності та громадянами. Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності», - зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Міхалець.

Як повідомляв Укрінформ, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності.