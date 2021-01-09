Поліція Львівщини виявила 63 порушення за перший день жорсткого карантину
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівщини, передає Укрінформ.
«Протягом першої доби від запровадження «карантину зимових канікул» поліцейські Львівщини виявили 63 порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали стосовно порушників», - зазначили в поліції.
На Львівщині створено додаткові мобільні групи, які реагують на факти порушення карантинних обмежень суб’єктами підприємницької діяльності, перевізниками, а також громадянами.
«Ми проводимо профілактичну та роз’яснювальну роботу з керівниками та працівниками суб’єктів господарської діяльності та громадянами. Проте якщо порушники відмовляються припинити правопорушення, притягуємо їх до передбаченої законодавством відповідальності», - зазначив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції Дмитро Міхалець.
Як повідомляв Укрінформ, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин, щоб не допустити розгортання нової потужної хвилі захворюваності.