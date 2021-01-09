Степанов пояснив, що в Україні - жорсткий карантин, а не локдаун

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні з 8 січня введено не локдаун, а посилені карантинні обмеження, які дехто сприймає як квест "обійти заборону".

Як передає кореспондент Укрінформу, про це очільник МОЗ сказав на брифінгу в суботу.

"Минула перша доба, відколи в Україні запроваджені посилені карантинні обмеження. Хочу зазначити, що це не локдаун, як його зараз називають. Це жорсткий карантин. Локдаун має певні ознаки - це практично повна зупинка всіх бізнесів, усіх процесів у країні. Країни Європи зараз масово зачиняються саме на локдаун і суворі обмеження, які не дозволяють навіть виходити з домівок без попереднього запису. Однак лише в Україні карантинні обмеження сприймаються деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як такий собі квест під назвою "обійти заборону", - наголосив Степанов.

За його словами, в жодній європейській країні не було "такої лояльності з боку влади і водночас такого нехтування і зневажання встановлених обмежень". "І в жодній країні так активно не точилися обговорення щодо доцільності дій влади під час пандемії", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що нові карантинні обмеження були розроблені з урахуванням думки провідних українських лікарів-епідеміологів та інфекціоністів, а також з огляду на міжнародний досвід.

Водночас, коментуючи публікації щодо заборони реалізації певних категорій товарів у період посилених карантинних обмежень, Степанов зауважив: "Ні, COVID-19 не поширюється активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках порівняно з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому, і вона абсолютно очевидна і, знов-таки, грунтується на законах епідеміології".

Міністр додав, що під час дії заборони на реалізацію певних товарів у приміщенні магазину люди, яким такі товари необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи себе на небезпеку інфікуватися.

Степанов також нагадав, що відповідна постанова Кабінету Міністрів не передбачає припинення торгівлі у кіосках, оскільки там не відбувається приймання відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

У цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх навинос); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торгівельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торгівельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Водночас робота громадського транспорту не зупиняється.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 січня лабораторно підтверджені 1 110 015 випадків COVID-19, із них за добу 4 846.