В Україні - 4 288 нових випадків коронавірусу

"4 288 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники", - написав Степанов.

За минулу добу померло 68 пацієнтів, одужало – 4 819 осіб.

Крім того, за добу госпіталізовано – 1 372 особи. Здійснено тестувань за добу – 16 061 (зокрема методом ПЛР – 12 043, методом ІФА – 4 018).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 119 314 осіб, з них вже одужали 796 417 осіб. Водночас зафіксовано – 19 835 летальних випадків.

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Проведено 5 781 951 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (458), м. Київ (371), Київській (365), Одеській (312) та Миколаївській (293) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 5 011 випадків коронавірусу.