В Україні - 5 011 нових випадків коронавірусу

5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"5 011 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 113 дітей та 164 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу померло 99 пацієнтів, одужали 5 292 особи, госпіталізовано 2 100 осіб. Також здійснено тестувань за добу – 23 245 (зокрема методом ПЛР – 17 718, методом ІФА – 5 527).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 115 026 осіб; одужало 791 598 осіб; летальних випадків – 19 767; проведено 5 769 908 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (446), Київській (405), м. Київ (404), Харківській (344) та Миколаївській (327) областях.