МОЗ прогнозує цього тижня зростання кількості хворих на COVID-19

Якщо б в Україні не було запроваджено посилені протиепідемічні заходи з 8 по 24 січня, то вже за декілька тижнів довелося б вводити ще більш жорсткий карантин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу.

"Головна мета будь-яких карантинних обмежень - це щоб людина якомога менше контактувала з іншою людиною і таким чином знижувався ризик інфікування COVID-19. Якщо б ми зараз не ввели посилені протиепідемічні заходи, то, згідно з нашими прогнозами, вже за декілька тижнів нам би довелося вводити дійсно практично більш жорсткий карантин з повною забороною деяких речей в країні, в тому числі, і щодо більш посилених заходів карантинних, які відбувалися на вулицях", - сказав Степанов.

Міністр зауважив, що період введення посилених карантинних обмежень з 8 по 24 січня збігається з завершенням інкубаційного періоду у людей, які потенційно інфікувалися під час новорічних свят.

"Під час святкувань відбулося активне переміщення населення на території України та за її межами. Люди відвідували родичів у регіонах, відпочивали в рекреаційних зонах - це санаторії, курорти. Через регіональне переміщення збільшився ризик поширення інфекції на всіх територіях. Як наслідок, ми прогнозуємо збільшення, інколи в деяких регіонах різке збільшення кількості інфікованих, які будуть, в тому числі, джерелом інфекції для оточення і становитимуть епідемічну небезпеку. Наразі головне завдання держави - це не допустити наступної хвилі заражень від тих, хто вже інфікувався під час новорічних свят", - наголосив він.

Як уточнив очільник МОЗ, за прогнозами, вже цього тижня почнеться зростання кількості хворих на COVID-19.

Він зауважив, що ухвалюючи відповідну постанову Кабінету Міністрів, урядовці мали багато дискусій щодо термінів введення посилених карантинних обмежень.

"Ми врахували все, в тому числі, бажання і думку суспільства щодо святкування новорічних свят, щодо святкування Різдва, що дуже важливо, щоб люди дійсно відсвяткували. У цьому ми не схожі на деякі європейські країни, але ми живемо в Україні і в нас є свої традиції, свої звички і саме тому ми і виходили з цих речей. Але ми чітко знаємо, чому ми вводили і ми пояснюємо, чому нам необхідно з 8 по 24 січня провести цей жорсткий карантин, що це пов'язано з ковідом, це пов'язано з сезонним зростанням кількості хворих на грип, який теж передається повітряно-крапельним шляхом", - зазначив міністр.

Він додав, що посилені карантинні заходи так само вплинуть і на поширення грипу, який має ускладнення, схожі на COVID-19.

"Так само це і пневмонії, і так само цих людей треба госпіталізовувати і лікувати в наших лікарнях, тому всі ці дії також направлені на зменшення кількості хворих у наших лікарнях і, як наслідок, на зменшення навантаження на наші лікарні", - зауважив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні у п’ятницю, 8 січня, почали діяти посилені карантинні обмеження, запроваджені до 24 січня включно з метою запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Так, у цей період на території України забороняється робота кафе, ресторанів, барів (вони зможуть тільки доставляти замовлення і видавати їх на виніс); робота кінотеатрів і театрів; робота фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів.

Заборонено і роботу торговельно-розважальних центрів. Але це обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, ліками, виробами медичного призначення, засобами гігієни, побутової хімії, засобами зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Крім того, впродовж 8-24 січня заборонено проведення розважальних, спортивних і культурних масових заходів; непродовольчих ринків. Також у період дії посиленого карантину забороняється відвідування закладів освіти, крім дитячих садочків.

Водночас робота громадського транспорту зупинятися не буде.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 січня лабораторно підтверджені 1 110 015 випадків COVID-19, із них за добу – 4 846.