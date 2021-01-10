Киянам нагадали про умови роботи атракціонів і ковзанок під час посилення карантину
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.
«Організатори ковзанок та атракціонів на відкритому повітрі у місцях святкувань повинні забезпечити дотримання дистанції між відвідувачами у 1,5 м та не допускати на ігрові майданчики більше 20 осіб», - звернули увагу у відомстві.
Решта новорічних локацій у столиці припиняють свою роботу на час дії додаткових протиепідемічних обмежень. Зокрема, заборонено святкові концерти; будь-які ярмарки і торгівля продуктами (сандвічі, глінтвейн тощо) та непродовольчими товарами зупиняється, заявили в Держпродспоживслужбі.
Зазначається, що контроль за дотриманням протиепідемічних заходів та обмежень протягом усього періоду здійснюють Національна поліція, Держпродспоживслужба та «Муніципальна охорона».
Як повідомляв Укрінформ, в Україні 8 січня почали діяти запроваджені Кабміном до 25 січня посилені протиепідемічні заходи з метою протидії розповсюдженню коронавірусу.
Раніше, 5 січня, у КМДА роз’яснювали, що у столиці на період локдауну «має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо".
Станом на 10 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 115 026 випадків COVID-19, із них за добу – 5 011.