Новорічні локації у Києві не працюватимуть під час локдауну

Новорічні локації у Києві припиняють свою роботу на час дії посилених протиепідемічних заходів на території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Зокрема, має бути зупинена робота святкових концертів, ярмарків, у тому числі продуктових, атракціонів, ковзанок тощо", - уточнили у КМДА.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.