Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну

У період локдауну 8-24 січня буде дозволена торгівля тими групами товарів, які визначені в постанові Кабінету Міністрів щодо запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Укрінформ.

"Ця інформація, яка вчора з’явилася у мережі, не є достовірною. Хотів би навести пункт постанови Кабінету Міністрів, яка регламентує карантин. Дозволено торгувати товарами в термін з 00 годин 8 січня до 00 годин 25 січня: це торгівля товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", - сказав Степанов.

Стосовно того, чи буде можливість торгувати засобами побутової хімії, міністр повідомив, що це буде уточнено на засіданні уряду.

“Думаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що обмеження по торгівлі різними групами товарів було визначено з урахуванням того, що карантинні обмеження триватимуть 16 днів.

“Це той термін, який необхідний нам, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Це той захід, який необхідний з точки зору протиепідемічних заходів. Це необхідно, щоб потім ми не вводили ніякі локдауни, а спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип і до квітня-травня не вводили локдауни”, - пояснив Степанов.

Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року уряд ухвалив постанову "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Серед іншого, документ передбачає в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня до 00 годин 00 хвилин 25 січня на території України посилені карантинні заходи та визначає низку обмежень. Зокрема йдеться про заборону приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менш як 60% яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

4 січня 2021 року Американська торговельна палата закликала уряд переглянути умови локдауну з 8 до 24 січня, які передбачають заборону продажу низки товарів повсякденного вжитку. В Американській торговельній палаті вважають, що внаслідок такої заборони варто очікувати додаткових збитків для бізнесу і держави, а також значного невдоволення споживачів.