В Україні - 5 334 випадки коронавірусу за добу

В Україні станом на 5 січня лабораторно підтверджений 1 083 585 випадків COVID-19, із них за добу – 5 334.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"5 334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники", - написав глава МОЗ.

Також, згідно з наведеними ним даними, за минулу добу госпіталізовано 1 280 осіб; зафіксовано 202 летальні випадки; одужало 13 850 осіб;

здійснено тестувань за добу – 39 286 (зокрема методом ПЛР – 24 154, методом ІФА – 15 132).

За весь час пандемії в Україні захворіло на COVID-19 1 083 585 осіб; одужало 747 408 осіб; летальних випадків – 19 129; проведено ПЛР-тестувань – 5 645 178.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

Як повідомлялося, попередньої доби, станом на 4 січня, було зафіксовано 4 158 випадків інфікування коронавірусом.